Vasto incendio nell’area del depuratore di Gioia Tauro

Vasto incendio nell’area del depuratore consortile della Iam nei pressi del quartiere Fiume di Gioia Tauro. La struttura, in amministrazione giudiziaria, è infatti interessata da un rogo che, presumibilmente, è partito dalle sterpaglie all’esterno dell’impianto per poi propagarsi all’interno dell’area.

Al momento non si registrano feriti ma dalla zona si è alzata una densa colonna di fumo nero che sta creando allarmismo tra i cittadini per i possibili danni all’ambiente. Alcuni amministratori di Gioia Tauro hanno chiesto ai cittadini di chiudere le finestre per precauzione.

Sul posto ci sono le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Gioia Tauro. Al momento alcune strade di accesso alla zona sono state chiuse per favorire le operazioni di intervento.