Covid. Il bollettino. Calabria: torna il segno zero, nessun contagio e un solo guarito

La nuova settimana di luglio sul fronte dell’epidemia da Covid19 inizia in Calabria sotto una buona stella. Dopo i 23 casi accertati nei sette giorni precedenti, l’ultimo dei quali proprio ieri (QUI), quest’oggi il consueto bollettino regionale ritorna a traccia zero.

Dei 172 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore nessuno ha difatti dato esito positivo.

Fino a quest’oggi sono stati quindi 108.623 i test fin qui processati in Calabria, la maggior parte dei quali, 107.413, non hanno riscontrato infezioni da coronavirus. Gli attualmente positivi, invece, sono ora ed invece 71 (-1 da ieri).

Sul fronte dei guariti - dopo i quattro casi segnalati nella giornata di ieri - in questo lunedì 20 di luglio non se ne segnala un altro, nel reggino, col bilancio complessivo che è quindi di 1.071 persone che finora hanno sconfitto il Covid.

Fortunatamente ferma da 55 giorni consecutivi la conta delle morti: i decessi per o con il coronavirus accertati in Calabria dall’inizio dell’epidemia sono stati in tutto 97.

Sul lato dei ricoveri, negli ospedali sono assistiti al momento “appena” tre pazienti (-1 da ieri) mentre altri 39 (come ieri) sono quelli che si trovano in isolamento domiciliare manifestando sintomi lievi o comunque completamente asintomatici.

I COVID PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo l’ultimo caso segnalato ieri, ad oggi i positivi sono stati in tutto 486 e così distribuiti: 1 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Nel reggino, da 10 giorni, il totale dei casi è stato invece di 297: 17 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

Nel catanzarese, da 3 di giorni, fino ad oggi i covid sono stati 220 (uno in meno di ieri perché un paziente è stato dimesso dal Mater Domini e riconteggiato nel vibonese): 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti

Nel crotonese, da 9 giorni, il complessivo è bloccato a 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, e da 3 giorni, il totale è stato di 86 (più uno da ieri essendo sommato il paziente di ritorno dal catanzarese): 1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 8.589.