Elezioni a San Giovanni, primarie per scegliere il candidato del centro sinistra

Diversi cittadini di San Giovanni in Fiore hanno dato la propria disponibilità per candidarsi alla carica di sindaco. Per questo motivo Marco Miccoli, commissario federazione Pd Cosenza, Tonino Aramini, segretario provinciale Articolo Uno Cosenza e Giuseppe Campana, commissario Verdi Europei Calabria, hanno deciso di utilizzare lo strumento delle primarie di coalizione, che si svolgeranno lunedì 3 agosto. Nei prossimi giorni con l'ufficializzazione dei candidati, forniremo le indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento delle stesse.