Scontro frontale sulla statale delle Serre, due feriti

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale delle Serre nei pressi dello svincolo di Chiaravalle Centrale. Due vetture, una Ford Fiesta e una Fiat 500, per cause in corso di accertamento si sono scontrate. La 500, dopo l’impatto, si è ribaltata sulla strada.

I due conducenti sono rimasti feriti e sono stati affidati alle cure del personale del 118 per poi essere trasportati in ospedale. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, in particolare del distaccamento di Chiaravalle Centrale, per la messa in sicurezza del sito e delle vetture in attesa del soccorso stradale.

Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri della stazione locale e il personale Anas, rispettivamente per i rilievi del caso e il ripristino della sicurezza del tratto interessato che è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni.