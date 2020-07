Falerna, danneggiata auto del Comune

Non aveva fatto in tempo a fare la richiesta di audizione al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che nella notte, ignoti si sono introdotti nel cortile e hanno danneggiato un’auto del Comune di Falerna.

È la denuncia del primo cittadino, Daniele Menniti, che aveva intenzione di ricorrere alla Questura e alla Prefettura per fare luce su episodi che ha definito “sinistri” e per “arginare la deriva che per mancato controllo si sta innescando”, ha detto il primo cittadino.