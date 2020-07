Vela Optimist, Zappia (LNI Crotone) conquista l’accesso per il Campionato italiano

Mattias Zappia, velista della LNI Crotone, stacca il biglietto per l’accesso al prossimo Campionato italiano Optimist che si terrà i primi di settembre sul lago di Garda. Obiettivo centrato per lo skipper della Lega navale di Crotone, allenato da Giacinto Tesoriere, direttore tecnico del gruppo vela della LNI di Crotone.

Nella due giorni della selezione zonale Optimist per la VI zona, disputatesi nello specchio d’acqua antistante la città di Crotone, durante il weekend, l’atleta classe 2009 della LNI Crotone, ha dato prova di tenacia e tecnica. In tutto si sono svolte sei prove, caratterizzate da un incessante vento di tramontana e da mare formato. Brillante la prestazione di Mattias Zappia, soprattutto nell’ultima prova con un serrato testa a testa, che gli ha consentito di salire sul podio al terzo posto e di conquistare il lasciapassare valido per la partecipazione al Campionato italiano tra gli atleti dell’anno 2009.

In tutto alla selezione zonale hanno partecipato 25 giovani promesse della vela di Calabria e Basilicata. Tra gli agonisti di LNI Crotone, oltre Zappia, anche Iliev Maikal Ivelinov. Ad organizzare la selezione zonale la VI Zona, Yachting Kroton club, Lega navale Crotone, Club velico Crotone, Windlife sport center, Mare Sport.