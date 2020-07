Magorno (Iv): “vicinanza al giudice Cotroneo per le minacce ricevute”

"Un proiettile e la sua foto con una croce nell’androne di casa. Le gravi e vili minacce ricevute negli scorsi giorni dal giudice Tommasina Cotroneo, non fermeranno il suo lavoro. Un impegno prezioso, quello del giudice Cotroneo, che si è tradotto, in questi anni, in risultati importanti nella lotta contro la 'Ndrangheta. Siamo vicini a Tommasina Cotroneo e a tutte le persone impegnate in prima linea per costruire una Calabria migliore, libera da ogni forma di malaffare". Così, in una nota, il Senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.