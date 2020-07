Lavoro: azienda condannata a Catanzaro, riunione Filcams CGIL

Si è svolta stamattina la Conferenza Stampa della FILCAMS CGIL per commentare la sentenza che ha determinato la condanna dell'azienda AZ SPA nei confronti dei lavoratori, ingiustamente “ceduti” alla società cooperativa Agon.

"La vicenda - ricorda Giuseppe Valentino, Segretario Generale FILCAMS CGIL Calabria - risale ad un anno fa quando la nota società di Catanzaro inviò alle parti sociali la richiesta di trasferimento di ramo d'azienda del settore distribuzione presso il centro di Caraffa di Catanzaro.

Fin dal primo momento, la Filcams CGIL si è opposta all'idea che la società AZ SPA potesse trattare e vendere i lavoratori alla stessa stregua delle merci. Le cause patrocinate per conto della Filcams CGIL dall'avvocato Danilo Colabraro di Catanzaro che ha assistito egregiamente i lavoratori, hanno determinato una sentenza importante che ha dato ragione al sindacato su tutta la linea."

"Esprimiamo - si legge infine - soddisfazione ed un sentito ringraziamento ai lavoratori per aver dato fiducia al loro sindacato e per aver resistito in questa battaglia. Ad AZ SPA, chiediamo di rispettare la sentenza ricollocando immediatamente i lavoratori in azienda."