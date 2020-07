Sanità in sofferenza: niente sedie e barelle al Pugliese-Ciaccio, pazienti dirottati

Ancora una storia triste arriva dal mondo della sanità calabrese. Protagonista di degrado e di grande difficoltà nell’affrontare la quotidianità questa volta è la struttura dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

In particolare, a subire l’ennesima astrusità è il Pronto Soccorso del nosocomio che risulterebbe sprovvisto di sedie e barelle tanto da dirottare i pazienti del Suem118 in altre strutture ospedaliere o sottrarre le attrezzature in dotazione alle stesse ambulanze per prestare i primi soccorsi.

Carenza, dunque, che comporterebbe in queste ore inevitabili di disagi per gli utenti e per i medici e infermieri di uno dei più importanti presidi a livello regionale.