Controlli anti-assembramento a Soverato, denunce e sanzioni. Chiuso locale notturno

Denunce e sanzioni a Soverato dove i carabinieri, con il supporto del Nas e dell’Arpacal di Catanzaro, hanno fatto diversi controlli del territorio. A Soverato, nel corso di due controlli ad altrettanti locali notturni, sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Catanzaro, i tre titolari delle rispettive licenze, per disturbo della quiete pubblica.

Gli stessi, a vario titolo, avrebbero esercitato senza la prevista perizia fonometrica e di impatto acustico e organizzato, senza l’apposita licenza, una serata danzante, superando di 100 decibel il limite previsto dalla normativa di settore.

Inoltre, nello stesso contesto, i militari hanno chiuso uno dei locali per 5 giorni, poiché è stato rilevato un assembramento di persone, e per questo hanno sanzionato di 400 euro il titolare. Stessa sanzione è stata fatta nei confronti di uno dei titolari, per non aver custodito l’elenco degli avventori del locale per 14 giorni.

Infine, 2 giovani della zona, di 30 e 22 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Catanzaro, come assuntori di droga, poiché trovati in possesso di cocaina e marijuana.