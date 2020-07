Covid. Il bollettino. Calabria: un altro caso dal focolaio di Cosenza, quattro i guariti

Questa terza settimana di Luglio si conclude oggi, domenica 19 luglio, con un bilancio di 23 nuovi casi di Covid-19 accertati in Calabria negli ultime sette giorni (dall’inizio del mese sono stati in tutto ed invece 58) e di appena otto persone guarite dal virus nello stesso lasso di tempo.

Un mese, questo, che se osservato alla luce dei meri numeri lascerebbe presupporre un seppure contenuto “risveglio” del coronavirus nella nostra regione.

Se infatti al 1 di luglio gli attualmente positivi - ovvero le persone ancora ed al momento contagiate - erano appena 26 (rispetto addirittura ai 135 del primo del mese precedente, quello di giugno), a quest’oggi il dato e quasi triplicato, toccando quota 72 (-3 da ieri).

Un valore su cui - va precisato - hanno inciso però due “focolai” significativi: quello ormai più che noto e relativo alla trentina di migranti positivi sbarcati a Roccella Jonica (QUI) e l’altro ad una famiglia della comunità senegalese (14 fino a ieri i positivi) e stanziale a Cosenza (QUI).

Tornando ad oggi, nelle ultime 24 ore sono stai analizzati altri 830 tamponi (finora sono stati 108.451 i test complessivi, 107.241 dall’esito negativo) e dei quali, purtroppo, un altro ha restituito un risultato positivo: nel cosentino e riferito sempre alla famiglia di origine africana.

Finora, quindi, i virus accertati nella nostra regione sono stati in tutto 1.239 (valore che comprende i contagi degli extracomunitari di cui accennavamo prima).

Quando ai guariti, dopo l’ultimo di ieri (QUI), nel reggino, quest’oggi se ne segnalano altri quattro - due nel reggino, uno nel catanzarese e un altro nel vibonese - col complessivo di quanti hanno superato il virus che sale a 1.070.

Bloccato - grazie a Dio - a 54 giorni fa il bilancio della vittime per o con il Covid. Finora i decessi in Calabria sono stati ed in tutto 97.

Nel frattempo negli ospedali sono ancora ricoverati 4 pazienti (-1 da ieri) e altri 39 degenti (-2 da ieri), invece, sono in isolamento domiciliare.

I CASI ACCERTATI NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo i 6 casi di ieri e con quello di oggi i positivi segnalati nel totale sono 486: 17 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 9 giorni, il complessivo dei casi è stato invece di 297: 2 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 259 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dopo l’ultimo positivo annotati ieri, i virus sono stati finora 221: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 184 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 8 giorni, il totale rimane fermo a 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 2 giorni, il complessivo è stato finora di 85: 1 in isolamento domiciliare; 79 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.011.