Controlli a Cirò Marina: un arresto e una denuncia per droga e armi

Una serie di controlli sono stati compiuti stamani dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina sul territorio di competenza.

Un uomo di 36 anni, G.D., è finito in arresto per detenzione di droga. I militari, unitamente al nucleo cinofili dello squadrone eliportato “Cacciatori Calabria”, hanno bussato alla porta della sua abitazione per un controllo e lo hanno sorpreso con circa 116 grammi di marijuana, 3 piante di cannabis indica, un bilancino di precisione, materiale per confezionamento e 430 euro in banconote di vario taglio.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro mentre il 36enne uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nell’ambito degli stessi controlli è stato inoltre deferito in stato di libertà, per detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, A.D., di 44 anni. L’uomo è stato sorpreso in possesso di 44 grammi di marijuana e un’arma bianca non denunciata.