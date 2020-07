Lamezia. Ruba merce in un negozio e aggredisce i Carabinieri. Arrestato giovane

È ritenuto responsabile di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 27 anni arrestato dai carabinieri di Lamezia Terme.

Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe entrato in una profumeria della città della Piana rubando dei prodotti di profumeria, tra l’altro spaventando avventori e dipendenti a causa del suo stato di alterazione psicofisica, forse dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

Il 27enne, poi scappato, è stato rintracciato dai militari. Nel corso del controllo, l’uomo si è mostrato particolarmente riottoso, inveendo contro i Carabinieri che lo hanno portato in caserma per gli accertamenti di rito, anche in considerazione del fatto che era senza i documenti di riconoscimento.

Durante le fasi di identificazione D.A., già gravato da numerosi precedenti di polizia, si è scagliato contro i militari venendo subito dopo immobilizzato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli accertamenti svolti mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale hanno permesso anche di attribuirgli la commissione del furto. Il soggetto è stato portato nel carcere di Catanzaro.