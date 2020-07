Covid. Il bollettino. Calabria, altri 7 casi: 6 dal focolaio di Cosenza e uno dal catanzarese

Si avvia a conclusione, in questo sabato di 18 luglio, una settimana, la terza del mese, connotata da un significativo incremento dei casi di covid-19 nella regione.

Parliamo di ben 15 nuovi contagi rilevati tra martedì e venerdì, compresi tre dei migranti sbarcati a Roccella e risultati ieri anch’essi positivi (QUI) e che si sommano ai 26 già annotati domenica scorsa (QUI).

Ad elevare la curva epidemiologica, poi, e sempre nella stessa settimana, anche il “focolaio” riconducibile ad una famiglia senegalese di Cosenza, risultata anch’essa positiva (QUI).

E proprio quest’ultimo caso incide anche oggi, con il bollettino regionale che ufficializza altri 7 casi, uno nel catanzarese e frutto dell’attività di screening sui rientri mentre gli altri sei del capoluogo bruzio e tutti riconducibili appunto alla comunità senegalese, tra cui parenti ed amici della famiglia straniera in cui è stato accertato il primo contagio, su un bimba di quattro anni.

Si ritiene poi e sempre in questo contesto di aver identificato il cosiddetto “paziente zero”, che sarebbe un uomo rientrato da qualche settimana dal Senegal.

Dunque, e ad oggi, arriva a un totale di 1.238 persone il numero di quanti hanno fin qui contratto il virus in Calabria. Al netto delle guarigioni sopravvenute, invece, il complessivo degli attualmente positivi è di 75 (+6 da ieri)

Sul fronte dei tamponi, rispetto a 24 ore fa si arriva ora a 107.621 test finora eseguiti, 944 dei quali tra ieri ed oggi, e 106.412 dal riscontro negativo.

Aumentano poi, tra venerdì e sabato, i soggetti che hanno superato il virus: si tratta un altro guarito segnalato nelle ultime 24 ore nel reggino, col complessivo che sale così a 1.066.

53mo giorno consecutivo in cui, poi, e fortunatamente, non si registrano decessi in Calabria per o con il covid: finora sono stati in tutto 97.

Quanto al lato ospedaliero, rimangono ricoverati nei reparti “solo” 5 degenti (-1 da ieri) mentre altri 41 pazienti (+7 da ieri), tra asintomatici o con sintomi lievi, si trovano invece in isolamento domiciliare.

I CASI ACCERTATI NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo due giorni di tregua e con quest’ultimi 6 casi, i positivi segnalati complessivamente sono oggi 485: 16 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 8 giorni, il totale dei covid registrati è stato invece di 297: 2 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 257 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dopo un nuovo caso ieri e l’ultimo di oggi, i positivi sono stati finora e così 221 (un positivo inserito nel vibonese è stato ricalcolato infatti nel capoluogo): 3 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 7 giorni, il totale dei virus segnalati è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, dopo l’ultimo contagio di ieri, il complessivo è fino ad oggi di 85: 2 in isolamento domiciliare; 78 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.523.

ITALIA. NELLE ULTIME 24 ORE 14 DECESSI E 249 NUOVI CONTAGI

Leggero aumento dei contagiati da coronavirus. Il bollettino di oggi, sabato 18 luglio, parla di 249 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle persone affette da Covid a 244.216. Se ieri i decessi registrati erano stati 11, oggi le persone decedute sono 14, per 35.042 vittime complessive dall'inizio della pandemia. Sono invece 323 i pazienti guariti nell’ultimo giorno a fronte dei 237 di ieri, per un totale di 196.806 persone. Calo di 14 unità per i ricoveri con sintomi, attualmente sono 757 e rispetto a ieri sono meno 14, di questi 50 si trovano in terapia intensiva. Scende invece di 88 unità il numero degli attuali positivi che ora sono 12.368.

I DATI REGIONE PER REGIONE

I dati dei nuovi contagi sono così distribuiti regione per regione. Lombardia 95.459 (+88); Emilia-Romagna 29.127 (+40); Veneto 19.559(+34); Piemonte 31.533 (+3); Marche 6.812(+3); Liguria 10.070 (+18); Campania 4.818 (+15); Toscana 10.358 (+2); Sicilia 3.140(+4); Lazio 8.419 (+20); Friuli-Venezia Giulia 3.350 (+4); Abruzzo 3.335(+1); Puglia 4.550 (+3); Umbria 1.456 (+2); Bolzano 2.683 (+1); Sardegna 1.378(+1); Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il quindicesimo giorno di fila); Trento 4.884(+3); Molise 446 (nessun nuovo caso per il sesto giorno di fila); Basilicata 405 (ieri nessun nuovo caso per il settimo giorno di fila).

(ultimo aggiornamento 17:53)