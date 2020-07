Rogo in un garage sotterraneo in via Aldo Moro, a palazzo Strangio a Rocca di Neto. Le fiamme, che hanno avvolto un’automobile parcheggiata all’interno, hanno prodotto molto fumo visibile anche sul piano strada e diverse persone sono uscite di casa per la paura. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Crotone che stanno domando l’incendio.

(notizia in aggiornamento)