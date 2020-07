Scoperta nel reggino una casa di riposo abusiva, sequestro e denunce

Denunce e ispezioni in tutta Italia da parte dei militari dei Nas. I carabinieri, nell’ambito della vigilanza per la verifica delle norme per il contrasto al Covid 19, hanno ispezionati strutture in Sicilia, Friuli Venezia giulia e anche Calabria. Sono quattro le denunce e tre le chiusure disposte.

Nel corso di una verifica, il Nas di Reggio Calabria ha scoperto che una persona, già nota dalle forze dell’ordine, aveva creato abusivamente all’interno di un hotel in disuso da decenni, una casa di riposo per anziani completamente illegale.

Era infatti sconosciuta all’autorità sanitaria e amministrativa, dal momento che era senza assistenza medico-infermieristica.

A seguito del controllo i militari hanno trovato 27 anziani ospitati nella struttura e li hanno affidati ai familiari e messo sotto sequestro l’immobile denunciano il titolare per abbandono di persone incapaci.

Un’altra persona è stata denunciata invece per esercizio abusivo della professione medica e infermieristica. Il valore dell’infrastruttura ammonta a circa 1milione di euro.