Autolavaggio scaricava con autorizzazione scaduta da 4 anni, sequestrato a Nicotera

I Carabinieri Forestale di Spilinga, in collaborazione ai militari della Stazione di Nicotera, hanno posto sotto sequestro preventivo un sito adibito ad autolavaggio nel comune di Nicotera. L’Amministratore Unico della società di gestione dell’impianto, S V., di 58 anni, è stato deferito.

L’attività dell’impianto di lavaggio auto, per come emerso al termine degli accertamenti, veniva condotta in assenza della prescritta autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, poiché risultata scaduta da oltre quattro anni.