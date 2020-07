Confezionavano marijuana dietro le barche, 4 arresti e 2 minori denunciati a Schiavonea

Personale della Polizia di Stato di Corigliano-Rossano, Squadra di Polizia Giudiziaria, nel pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto M. L. 20 anni, C. P. G. 18 anni, A. P. 19 e B. G. di 34 anni e deferito in stato di libertà i minori B. A. e A. A. entrambi 17enni, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Durante controlli sul lungomare di Schiavonea, ben nascosti dietro due imbarcazioni adagiate sull’arenile demaniale, tra l’alternarsi dei lidi balneari, gli arrestati sono stati sorpresi mentre stavano confezionando marijuana con bilancini di precisione. Una volta confezionate, le dosi dello stupefacente venivano immediatamente vendute nella zona marina.

La polizia ha sequestrato 300 grammi di marjuana, in parte già divisa in dosi, 2 bilancini di precisione, vario materiale di confezionamento e la somma in contanti di circa 320 euro.

Come disposto dal P.M. di turno, gli arrestati sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. procedente, ad eccezione dei due minori che sono stati deferiti in stato di libertà al Tribunale per i minorenni.