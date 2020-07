Covid. Il bollettino. Calabria, un altro “balzo”: cinque nuovi casi, tre sono migranti

Dopo il brusco balzo all’insù di ieri quanto al numero di nuovi casi di Covid19, dovuto sostanzialmente alla positività accertata in una famiglia di otto persone del cosentino (QUI), questo venerdì 17 luglio l’asticella dei contagi ritorna nuovamente a salire.

Degli 859 tamponi che sono stati analizzati tra ieri ed oggi nei laboratori calabresi, vengono difatti segnalate altre cinque infezioni delle quali tre rilevate dal laboratorio dell’Asp di Reggio Calabria e che sono riconducibili ai migranti sbarcati a Roccella Jonica l’11 luglio scorso (QUI); gli altri due, invece, - analizzati nell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro - si riferiscono ad altrettante persone del capoluogo di regione e del vibonese e si tratta di rientri da uno stato estero.

Il complessivo dei positivi fini qui accertati, quindi, e rispetto al dato precedente, sale quest’oggi a 1.231, un valore questo che è sempre comprensivo dei 26 migranti dello sbarco nel reggino più gli altri tre aggiuntisi oggi.

Fino ad ora i test eseguiti nella nostra regione sono stati quindi 106.677 in tutto e dei quali 105.475 hanno dato esito negativo.

Quando però alla situazione attuale, va sempre fatto presente che i soggetti attualmente positivi al covid - e al netto delle guarigioni sopraggiunte - sono molti di meno, ovvero 69 (+4 da ieri).

Quanto proprio alle guarigioni, e dopo le ultime due rese note nel bollettino di giovedì, quest’oggi se ne segnala infatti un’altra, nel cosentino. Finora, dunque, sono 1.065 i pazienti che in Calabria hanno sconfitto il virus.

Si arriva poi a 52 giorni consecutivi in cui non si registrano più decessi in regione per o con il coronavirus, che finora sono stati in tutto 97.

Sul fronte dei ricoveri, negli ospedali regionali restano ancora assistiti 6 pazienti (uno in più di ieri); 34 (come ieri) sono quelli che invece si trovano in isolamento domiciliare.

I COVID PER PROVINCIA

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo gli otto casi di ieri, i positivi complessivi sono ad oggi 479: 10 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 7 giorni, il totale dei covid registrati è stato di 297: 4 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 6 giorni, i postivi sono stati fin qui 219: 2 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 6 giorni, il totale dei casi segnalati è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 13 giorni consecutivi, il complessivo è di 85: 3 in isolamento domiciliare; 78 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.855.