Evade dinuovo dai domiciliari, arrestata nel vibonese

I Carabinieri di Serra San Bruno si sono recati in contrada Torre del comune di Gerocarne per controllare Viola Inzillo, conosciuta dai militari e arrestata nell’ambito dell’operazione “Black Widows”, attualmente agli arresti domiciliari, ma la donna non era presente nella sua abitazione.

Dopo un controllo all’esterno dell’immobile, i militari l'hanno notata passeggiare in un terreno circostante, non confinante con la sua abitazione e non di sua proprietà.

La donna, già denunciata ed arrestata in flagranza di reato per il reato di evasione in altre circostanze, l’ultima delle quali risale agli inizi del mese di giugno scorso (QUI), è stata così nuovamente arrestata. Il giorno seguente, il 15 luglio, l'arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia.