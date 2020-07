WeloveCatanzaro, il Rotary Club Tre Colli dedica un video al capoluogo di regione

Luca Provenzano e Sergio Abramo

#WEloveCATANZARO. È tutto in questo hashtag il significato del video che il Rotary Club Catanzaro Tre Colli ha realizzato in collaborazione con Amazing Kalabria di Massimo Iannuzzi e con il patrocinio del Comune di Catanzaro.

“’WE’, che in inglese significa “NOI”, sottolinea il concetto di comunità, nella quale operiamo e serviamo al di sopra di ogni interesse personale. Noi catanzaresi, siamo invitati a riscoprire ogni giorno la nostra città e le sue peculiarità, e a coglierne ogni aspetto con gli occhi di un perenne innamorato”, ha affermato il neo presidente del Rotary Club Catanzaro Tre Colli, Luca Provenzano al lancio del video in occasione della ricorrenza del Santo Patrono di Catanzaro. “Il video, realizzato con il contributo volontario di un professionista delle riprese con drone – ha aggiunto -, ci mostra un punto di vista diverso della nostra città, evidenziando l’arte, la cultura, le passioni, i sapori che la nostra Catanzaro ci offre”.

Alla pre-view del video, il Sindaco Sergio Abramo ha commentato: “Occorre che Catanzaro sia vissuta in primis dai nostri concittadini, che sono l’anima pulsante di una città con progettualità importanti,compiute o in divenire. Ben vengano iniziative di questo genere, che permettono di far conoscere la nostra Catanzaro a una più vasta platea, con l’utilizzo di nuove sofisticate tecnologie e diffusione su web”.