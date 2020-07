Codici: notificato ricorso al Tar, azione contro obbligo vaccino antinfluenzale

Prosegue l’azione intrapresa dall’associazione Codici contro l’ennesimo provvedimento autoritario adottato dalle regioni. Si tratta dell’ordinanza con cui è stato imposto l’obbligo del vaccino antinfluenzale in Calabria per over 65 e personale sanitario. Nei giorni scorsi, è stato notificato il ricorso al Tar.

“Questo provvedimento – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – presenta diversi aspetti negativi e preoccupanti. Da una parte, non rispetta la libertà di scelta dei cittadini ed è grave, soprattutto se pensiamo che si parla di salute. Dall’altra parte, poggia su basi scientifiche fragili. Il vaccino non protegge da tutti i ceppi circolanti, non ha valenza a livello di immunità di gregge, in quanto si considera quella regionale quando in realtà quella che conta è quella nazionale, e poi risulta efficace soltanto in una quota che varia tra 70% e 85% dei vaccinati. Alla luce di tutto questo riteniamo che non sia ammissibile obbligare i cittadini a vaccinarsi. Bisogna garantire la libertà di scelta ed è per questo che ci siamo rivolti al Tar”.

È possibile unirsi all’azione avviata dall’associazione Codici contro l’ordinanza della Regione Calabria. Sul sito www.codici.org è disponibile il modulo di adesione. Per informazioni ed assistenza scrivere Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .