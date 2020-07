Salute degli occhi: per l’Uici di Catanzaro la prevenzione non va in vacanza

L’estate 2020 è appena iniziata, nonostante le difficoltà sorte per l’emergenza sanitaria, anche quest’anno la sez. catanzarese Uici e Iapb guidate dal Pres. Luciana Loprete ha deciso di partecipare alla campagna di prevenzione “La Prevenzione non va in vacanza “ ideata ed organizzata da Ipab Italia Onlus .

A partire da ieri, 16 luglio, e per tutto il mese in corso, coadiuvati da Uici,Univoc, Irifor e Avis i volontari e responsabili svolgeranno diverse azioni di prevenzione su tutta la zona litorale della provincia ( Cz) dal Mar Tirreno al Mar Ionio.

L’iniziativa, che prevede la divulgazione diretta dell’apposito opuscolo informativo, è rivolta a tutta la cittadinanza e vuole sottolineare l’importanza rivestita dalle patologie oculari in termini di sensibilizzazione, informazione ed educazione: più prevenzione significa più salute.

La prevenzione delle malattie e dei danni oculari consente spesso di evitare due forme di grave disabilità visiva: l’ipovisione e la cecità. Pertanto ogni volontario punterà a sensibilizzare le persone sui danni che possono causare agli occhi i raggi del sole, l’uso di lenti non appropriate, la mancanza di idratazione, l’acqua salata, fornendo informazioni utili su come proteggere i propri occhi, anche e soprattutto quando si è in vacanza.

In programma la sezione Catanzarese ha inoltre previsto nelle prossime settimane seminari informativi nei luoghi balneari ,rispettando tutte le misure di sicurezza.

La prevenzione non va in vacanza: proteggi la tua vista.