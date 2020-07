Balneazione, due punti non conformi a Paola e Fuscaldo

Sono due i punti non conformi riscontrati dai tecnici dell’Arpacal di Cosenza che oggi hanno trasmesso ai Comuni l’esito dei prelievi di campioni di acqua di balneazione prelevati il 15 luglio.

A Paola i tecnici hanno trovato non conformi i valori relativi alle stazioni di campionamento denominate “100 mt sx torrente San Francesco” e “100 mt dx torrente San Francesco”, nei quali i livelli di escherichia coli sarebbero superiori ai limiti imposti dalla norma.

Stessa comunicazione è stata inviata al Comune di Fuscaldo: non conformi i valori relativi alla stazione di campionamento denominata “100 mt dx torrente Maddalena”, con sforamento di Escherichia coli.

Ora spetta ai Comuni, come richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d'intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.