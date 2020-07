Provincia Crotone, in arrivo 500 mila euro per l’adeguamento delle aule scolastiche

Ammontano a 500mila euro i fondi che la Provincia di Crotone ha chiesto e ottenuto per adeguare le aule scolastiche. Il finanziamento, valevole nell’ambito dei fondi strutturali europei programmazione 2014-2020, è erogato dal ministero dell'Istruzione per avviare i lavori per l’adeguamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Si tratta di un importante finanziamento per l'adeguamento delle aule e delle strutture scolastiche provinciali a seguito dell'emergenza da Covid-19 e che serviranno a consentire il ritorno in aula in sicurezza dei ragazzi, del personale docente, amministrativo e tecnico.