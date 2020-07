Covid. Il bollettino. Calabria: otto nuovi casi a Cosenza, due guariti tra Crotone e Vibo

Un’altra impennata di covid-19 si deve purtroppo registrare in Calabria dopo il piccolo “focolaio” segnalato nel cosentino e relativo alla positività di una bimba di appena 4 anni e dei componenti del suo nucleo familiare, tutti appartenenti alla comunità senegalese che risiede nel capoluogo bruzio.

La piccola, ricoverata per un intervento, era stata sottoposta al tampone che ne aveva confermato il contagio così come conferma anche sulla positività dei suoi parenti è giunta ieri sera dall’Asp provinciale.

Quest’oggi dunque il totale dei covid sale di altri 8, portando a 1.226 il complessivo di quelli fino ad ora accertati nella nostra regione, mentre il numero degli attualmente positivi è ora di 65 (+6 da ieri).

Dopo quasi una settimana che non si segnalavano nuove guarigioni dal virus, nelle ultime 24 ore altre due persone hanno infatti superato il virus, nel crotonese e nel vibonese. Al momento sono state nel complesso 1.064.

Tra ieri ed oggi sale poi a 105.818 il totale dei tamponi effettuati in Calabria, 897 dei quali processati nelle ultime ore, mentre sono 104.618 quelli risultati negativi.

Sono invece 51 i giorni trascorsi dall’ultima morte avvenuta in regione per o con il coronavirus. Fino a quest’oggi le vittime sono state in tutto 97.

Negli ospedali regionali nel frattempo continuano ad essere ricoverati 5 pazienti (come ieri); 34 (+6 da ieri) sono invece i positivi che si trovano in isolamento domiciliare essendo asintomatici o manifestando lievi sintomi.

I CASI PER PROVINCIA

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo 57 giorni di tregua, i positivi complessivi salgono oggi a 479 e così distribuiti: 11 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 6 giorni, il totale dei covid segnalati è stato di 297: 4 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 5 giorni, i postivi sono stati fin qui 218: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 5 giorni, il totale dei casi registrati è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 12 giorni consecutivi, il complessivo è stato di 85: 2 in isolamento domiciliare; 78 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.643.

ITALIA. SALGONO I CONTAGI, 20 DECESSI

Salgono ancora i contagi in Italia. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 243.736 persone hanno contratto il virus e nelle ultime 24 ore si sono ammalate in 230. Sono venti i decessi di oggi, giovedì 16 luglio, che portato il totale dei decessi a 35.017 (ieri erano state 13), mentre i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 230, per un totale di 196.246. Calano di 47 unità i pazienti ricoverati, di questi quattro sono usciti dalla terapia intensiva, anche se attualmente 53 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva e 750 quelli ricoverati in altri reparti.

I DATI REGIONE PER REGIONE

I dati sono così distribuiti regione per regione. Se Umbria (1.452), Valle d’Aosta (1.196), Trento (4881), Molise (446), Basilicata (405) non hanno registrato nessun nuovo contagio, in Lombardia la curva sale leggermente con 80 nuovi contagi su un totale di 95.316. Sono 46 i nuovi contagi in Emilia Romagna (29.035); 29 in Veneto (19.470); 7 in Piemonte (31.522); 8 in Liguria (10.050).

Mentre nelle Marche (6806), in Puglia (4542); Bolzano (2678), Sardegna (1.377) c’è un solo nuovo caso registrato nelle ultime ore. Nelle altre regioni invece 4 nuovi contagi in Campania (4791); Toscana 12 (10.350); 17 in Sicilia (3.132); ) in Lazio (8.385); 4 in Friuli-Venezia Giulia (3.343); due in Abruzzo (3.333).

(ultimo aggiornamento 17:57)