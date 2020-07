E-commerce tra le imprese: al via la partnership tra la CCIAA Crotone ed eBay

La Camere di Commercio di Crotone, unitamente a tutte le Camere di Commercio d’Italia, ha avviato una collaborazione con eBay con l’obiettivo di aiutare le imprese crotonesi ad aprirsi al mercato online e promuovere il digitale come chiave di successo per i business tradizionali.

L’intento è quello di supportare le imprese del territorio in questa difficile fase economica, offrendo loro strumenti semplici e accessibili per sfruttare il digitale e rilanciare la propria attività oltre i confini locali, promuovendo un concetto di “Commerce”, ovvero un approccio “multicanale” che vede le vendite online e offline affiancarsi per il generale successo del business.

“La Camera commercio di Crotone è da sempre attenta alle esigenze delle imprese del territorio ed attraverso iniziative come quella in commento intende supportare ed assisterle nei processi di digitalizzazione e rilancio delle attività, offrendo sistemi gratuiti di vendita online ed assistenza anche a quelle piccole imprese che non potrebbero supportarne i costi” afferma il Presidente della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese.

Per le imprese aderenti, il Progetto prevede 12 mesi gratuiti per l’apertura di un negozio Standard e 6 mesi gratuiti per il negozio Premium, oltre all’opportunità di non pagare alcuna tariffa sul venduto per 135 giorni dall’attivazione del negozio eBay e della promozione.

È prevista, inoltre, la creazione di una pagina “eBay University”, dove le imprese potranno trovare materiale informativo, tutorial e tutto il supporto necessario per operare al meglio nel mercato on-line sfruttando le opportunità e i consigli offerti da eBay.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Crotone all’indirizzo mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , ovvero ai recapiti telefonici 09626634204-225-231.