Forciniti e Abate (M5S): 4 corsie Sibari-Mandatoriccio, volontà politica di velocizzare iter

Cancellieri, Forciniti

"Abbiamo incontrato poco fa il Sottosegretario ai trasporti Giancarlo Cancelleri per chiedergli di aumentare i fondi a disposizione dell’Anas affinché per il tratto di strada della Statale 106 individuata con la dicitura ex megalotto otto che va da Sibari a Mandatoriccio e transitante per Corigliano Rossano, venga realizzata una direttrice a quattro corsie, due per senso di marcia. Il viceministro M5S ci ha ribadito che c’è la volontà politica per portare avanti la realizzazione dell’opera e ci ha comunicato che prima della pausa estiva sarà in Calabria per incontrare insieme a noi l’Anas e la Regione." - Lo comunicano in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle Francesco Forciniti e Rosa Silvana Abate -

"Nelle scorse settimane - scrivono i due parlamentari - avevamo incontrato in videoconferenza la struttura territoriale di Anas Calabria, diretta dall’ingegnere Francesco Caporaso. Per il suddetto intervento avevamo appreso come, non esistendo più la divisione in megalotti, erano stati individuati due progetti sostitutivi indicati con due codici. Il primo “CZ 372” che va da Mandatoriccio alla rotatoria di Aranceto (Rossano), per il quale al momento si sta predisponendo lo studio di fattibilità, mentre il secondo, indicato con la sigla “CZ 388" che va da zona Aranceto (Rossano) a Sibari all’innesto con la SS 534 dove, invece, è allo studio il progetto definitivo."

"Durante l’incontro - si legge ancora - abbiamo ribadito come le 4 corsie siano necessarie per tutto il tratto sia per favorirne lo sviluppo (l’area verso Crotone è tutta a vocazione turistica ed agricola e una strada moderna favorirebbe i collegamenti anche con l’aeroporto di Crotone oltre che con il tratto in ammodernamento del terzo megalotto Sibari-Roseto) sia per questioni di sicurezza (è il tratto con la mortalità più alta a causa degli incidenti). Ma per far questo bisogna aumentare la dotazione economica a disposizione di Anas."

"Il viceministro Cancelleri - si legge infine - ha ribadito di aver già da tempo sposato la causa della Statale 106 tanto è vero che nel Decreto “Semplificazioni” approvato nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri è stato inserito l’elenco di 130 opere strategiche, “Italia veloce”, individuate specificamente dal Mit, tra le quali c’è anche la Statale Jonica, e ci ha, quindi, confermato come ci sia la volontà politica di realizzare una strada a 4 corsie anche nel tratto individuato con l’ex megalotto otto e che, proprio per fare il punto della situazione e velocizzare l’iter, prima della pausa estiva sarà in Calabria per una riunione con l’Anas e la Regione."