Covid. Il bollettino. Calabria, due nuovi positivi. Da cinque giorni nessun guarito

Dopo due giorni consecutivi di “pace” apparante, questo mercoledì 15 di luglio segna un altro incremento in Calabria di infezioni da Covid-19: sono altri due i nuovi casi segnalati ed entrambi nel cosentino.

La tregua che durava dunque da lunedì scorso si interrompe dunque e fa salire a 1.218 il totale delle persone che hanno contratto il virus, nella nostra regione, dall’inizio dell’epidemia e fino ad oggi.

Un complessivo questo che comprende anche i 26 extracomunitari sbarcati in Calabria e risultati poi positivi (QUI) e ovviamente non tiene conto delle guarigioni avvenute nel frattempo e al netto delle quali ad ora risultano ancora ed attualmente positivi appena 59 pazienti (+2 da ieri e comprendendo anche qui i 26 stranieri).

Quanto ai tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati analizzati altri 779 che portano il complessivo a 104.921 test effettuati in regione e dei quali sono risultati però negativi ben 103.729.

Si arriva invece e fortunatamente a quasi due mesi - esattamente a 50 giorni - dall’ultimo decesso accertato in Calabria per o con il coronavirus: in tutti sono stati 97.

Sul fronte ospedaliero rimangono ricoverati ancora 5 pazienti (come ieri) mentre altri 28 (+2 da ieri) si trovano in isolamento domiciliari perché asintomatici o comunque manifestando sintomi lievi.

Anche quest’oggi, infine, e per il quinto giorno consecutivo, non si registrano nuove guarigioni: fino ad ora stati 1.062 i contagiati che hanno “sconfitto” il virus.

I CASI PER PROVINCIA

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 57 giorni, i positivi complessivi salgono ora a 471 e così distribuiti: 3 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 5 giorni, il totale dei covid segnalati è stato di 297: 4 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 4 giorni, i postivi sono stati finora 218: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 4 giorni, il totale dei casi accerti è di 121: 3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 11 giorni consecutivi, il complessivo è stato di 85: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.628.