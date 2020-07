Aeroporti. A capo della Sacal arriva il manager Giulio De Metrio

Gli aeroporti calabresi cambiano gestione. La Sacal - società che ha l’onere di gestire gli scali aeroportuali di Lamezia, Crotone e Reggio Calabria – avrà infatti al vertice un nuovo super manager: si tratta del pugliese Giulio De Metrio.

De Metrio, che vanta un curriculum ti tutto rispetto nel settore dei trasporti e della logistica, è stato individuato come successore del dimissionario Arturo De Felice.

Giulio De Metrio, di Nardò, ha 61 anni e una laurea in Giurisprudenza. In passato ha ricoperto rilevante ruolo di Chief Operating Officer e Deputy CEO di SEA, la società che gestisce l’aeroporto di Malpensa e adesso arriva al vertice della Sacal che in queste ore registra altri due nuovi ingressi nel Cda.

Il Consiglio di Amministrazione - riunitosi oggi presso la sede legale di Lamezia Terme - ha eletto, con voto unanime, De Metrio quale Presidente della Società.

Entrano a far parte del nuovo Cda del Gruppo Sacal anche l’imprenditore catanzarese Daniele Rossi, nominato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, e Maria Grazia Milone scelta dall’amministrazione comunale di Lamezia Terme, attualmente presidente della Confederazione Italiana Agricoltori- Calabria centro. In rappresentanza dei Soci privati si confermano l’ing. Adele Caruso e il Dott. Davide Caruso che subentra al padre Renato.