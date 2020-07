Ritardi nel piano di riordino della rete ospedaliera, Guccione interroga la Santelli

Ha denunciato ritardi, inerzie ed inefficienze il consigliere regionale del Partito democratico, Carlo Guccione. E lo ha fatto nel corso dell’interrogazione alla presidente della Regione, Jole Santelli, in cui ha denunciato la mancata predisposizione dei lavori necessari a mettere in atto le misure previste dal Piano di riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19

“Il virus non è scomparso e non è stato sconfitto, così come hanno ribadito numerosi virologi, esperti e studi della comunità scientifica mondiale. Nonostante i dati siano buoni bisogna continuare a mantenere alta l’attenzione. Questa volta non ci sono scusanti: errare è umano, perseverare diabolico. La gravità di una possibile nuova ondata ovviamente non possiamo conoscerla, ma sarebbe irresponsabile non farsi trovare pronti a qualsiasi evenienza. Considerando le criticità emerse con l’operato dei vari commissari e direttori generali di Asp e Aziende ospedaliere, adesso abbiamo il dovere di pretendere che tutto venga fatto secondo le regole”.