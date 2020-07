Asp Reggio, Consiglio Ministri proroga scioglimento per altri sei mesi

Il consiglio dei ministri ha deliberato la proroga per altri sei mesi per lo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

L’ha proposta la ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per proseguire “l’opera di risanamento dagli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata”, ha affermato la titolare del Viminale.

L’Azienda era stata sciolta per i “dipendenti con pregiudizi penali e legati da rapporti di parentela con esponenti di primo piano della ‘ndrangheta”, e per la “situazione generalizzata di grave disordine organizzativo”, definita “assolutamente fuori controllo”, per l’assenza di controlli sul profilo contabile e della legittimità degli atti amministrativi relativi ai fornitori e i bilanci orali.