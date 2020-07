‘Ndrangheta in Veneto: 33 arresti e oltre 100 indagati

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

I gangli della ‘ndrangheta nel ricco e prosperoso nordest del paese: su questo hanno indagato i carabinieri del Ros di Padova che stamani, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, hanno fatto scattare una maxi operazione, denominata “Taurus”.

Oltre una trentina, esattamente 33, le persone raggiunte da un’ordinanza d’arresto in carcere a firma del Gip del tribunale del capoluogo veneto che ha disposto anche diverse perquisizioni ed il sequestro di beni del valore stimato in più di tre milioni di euro.

Nel corso del blitz - in corso di esecuzione in collaborazione con i carabinieri non solo del Veneto ma anche dell’Emilia Romagna, Lombardia e Calabria - si stanno notificando oltre 100 informazioni di garanzia.

Le accuse contestate a vario titolo sono quelle di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, usura, ricettazione e riciclaggio, ma anche di turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento e violazione delle leggi sulle armi. Il tutto con le aggravanti mafiose.

(notizia in aggiornamento)