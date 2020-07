Nelle acque di Torre Melissa prima giornata di addestramento e soccorso per i Vvf

Le acque marine del litorale di Torre Melissa hanno ospitato oggi la prima giornata di addestramento nautico e soccorso acquatico dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Sono stati impiegati un gommone e una moto d’acqua in dotazione al Comando, mentre il personale del nucleo forniva in spiaggia informazioni sull’attività del soccorso acquatico.

All’esercitazione erano presenti il Sindaco di Melissa Raffaele Falboj e il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco Crotone.

Al fine di garantire il mantenimento del personale in possesso di patente nautica,- informa una nota dei VVF- saranno effettuate alcune giornate di addestramento nei mesi di luglio agosto e settembre le stesse si svolgeranno prevalentemente nel tratto di mare antistante Crotone, ma si prevede la possibilità di intervento su tutto il litorale provinciale, nonché nelle acque interne.

Le giornate di addestramento – si legge - saranno finalizzate alla effettuazione di manovre in materia di navigazione costiera e di soccorso acquatico, le ore di teoria, propedeutiche all’addestramento pratico, saranno effettuate in aula. Durante l’addestramento potranno essere impiegati oltre ai mezzi nautici (gommone bimotore e moto d’acqua), anche i gommoni da rafting per sperimentare le manovre di soccorso in caso di natante arenato su scogli.

Il servizio TAS del Comando – conclude la nota- provvederà a georeferenziare le località ove verranno effettuati gli addestramenti, nonché a caratterizzare le risorse disponibili (accessibilità, modalità per effettuazione di varo e alaggio ecc).