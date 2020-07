Covid. Il bollettino. Calabria: è calma piatta, zero contagi e nessun guarito

Iniziata col segno zero sul fronte Covid19 la settimana appena iniziata prosegue anche oggi, martedì 14 luglio, senza che in Calabria si registrino nuovi casi di infezione al virus.

Il bilancio dei contagi complessivi fini qui accertati è quest’oggi quindi di 1.190, un totale nel quale sono però compresi anche i 26 extracomunitari risultati positivi dopo lo sbarco a Roccella Jonica (QUI).

Sommando sempre quest’ultimi, gli attualmente positivi, invece, sono ancora 57, esattamente come ieri.

Tra ieri ed oggi sono stati in tutto 861 i tamponi processati nei laboratori regionali. 104.142 quelli complessivi fin qui eseguiti dall’inizio della fase epidemiologica e dei quali la stragrande maggioranza, 102.952, hanno dato un risultato negativo.

Sono 49 i giorni consecutivi, poi, in cui fortunatamente non vengono più segnalate vittime per o con il coronavirus. Fino oggi sono state 97 le morti avvenute in Calabria.

Quarto giorno di fila, invece, in cui non si registrano nuove guarigioni dal virus. Al momento i pazienti che hanno “sconfitto” il virus sono stati in tutto 1.062

Quanto ai ricoveri, al momento negli ospedali calabresi sono assistiti 5 degenti (uno in più da ieri), tutti in reparto e nessuno dei quali in terapia intensiva. 26 (-1 da ieri) sono infine i positivi che si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o completamente asintomatici.

I COVID NELLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 57 giorni, i positivi complessivi sono stati 469 e così distribuiti: 1 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 4 giorni, il totale dei covid segnalati è stato di 297: 4 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 3 giorni, i postivi sono stati finora 218: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, anche qui da 3 giorni, il totale dei casi accerti è di 121: 3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 10 giorni di seguito, il complessivo è stato di 85: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.237.