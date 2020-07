Blockchain nel settore energetico: quali opportunità per lo scambio di energia P2P?

Una vera Babele di peer-to-peer: oltre duemila "Altcoin" alternativi progettati appositamente per nicchie e usi molto specifici. Ma pochi si fidano di loro per usarli per le transazioni

il bitcoin ha cambiato l'economia mondiale e soprattutto la finanza, introducendo un nuovo modo di pensare ai mercati valutari con una blockchain basata su peer-to-peer in valuta digitale, inventata dall'ignoto (e misterioso) Satoshi Nakamoto, un alias di un personaggio che non ha mai stato in grado di identificarmi con certezza. E la blockchain stessa ha dimostrato di essere un'invenzione tecnica di alto livello, riutilizzabile per molteplici scopi.

Insieme ai Bitcoin sono nate altre criptovalute, come Ethereum e una manciata di altre. Tuttavia, hanno attraversato un decennio di sopravvalutazione e poi crolli improvvisi, per non parlare del rischio di frode. Ma ora si sta aprendo una nuova stagione, composta da oltre duemila micro-valute digitali.

Chiamate "Altcoin", una valuta alternativa, sono piccole ma stanno diventando sempre più radicate in nicchie e aree particolari, creando un movimento che sta collettivamente crescendo più velocemente di quello delle criptovalute tradizionali.

Il mercato delle criptovalute vale ora circa $ 240 miliardi, di cui il 60% sono bitcoin. Solo due anni fa era del 90%. Dopo lo zenit del 2017, in breve, la criptovaluta che ha fatto iniziare tutto si sta forse dirigendo verso il suo nadir, con tutto il rispetto per coloro che l'avevano immaginato come un rifugio digitale. E anche se ci sono accelerazioni - quest'anno il suo valore è quasi raddoppiato - in realtà ha perso tre quarti del suo valore nel 2018 e l'impressione è che stiamo assistendo a riacutizzazioni meramente speculative.





La volatilità del bitcoin ha spinto molti investitori





Dai fondi pensione alle attività gestite - per abbandonare i bitcoin dopo essere stati bruciati, e la loro scomparsa è vista in modo molto negativo dagli analisti e dal mercato, che considerano queste categorie di investitori mainstream come le uniche in grado di trasformare la speculazione in un consolidato valore.

Tutti quelli che avevano assaggiato il frutto proibito della criptovaluta rimangono, oggi alla ricerca di altri beni simili, con l'idea di poter cavalcare la prossima ondata di crescita. Tra l'altro, l'ultimo problema dei Bitcoin è stato il sostanziale fallimento dell'altra funzione monetaria, ovvero come mezzo di pagamento. In pratica, non c'è nessuno che va a fare shopping con Bitcoin (o che li accetta come strumento di pagamento), creando un problema sostanziale per la loro crescita.

Qui, quindi, arrivano gli Altcoin o le criptovalute bonsai. Dietro ci sono algoritmi e protocolli diversi, alcuni che migliorano la sicurezza, altri progettati per ottimizzare l'estrazione digitale, altri per gestire le loro capacità di registrazione. Colpiscono i sottoinsiemi di mercato, rispetto all'approccio più ecumenico che ha caratterizzato la fase di crescita dei bitcoin, ma sono comunque radicati in alcune aree particolari. Tuttavia, soffrono di una certa volatilità e non vengono quasi mai utilizzati come un vero strumento di pagamento. Ma quasi tutti hanno la stessa ambizione: correggere i problemi evidenziati dai bitcoin. E, come accade nel mondo del software, prima o poi alcuni di loro avranno successo. Per saperne di più clicca qui https://it.cryptoengine.app/contact/



A fare la parte gigante sono i due che coprono circa un quinto del solo mercato: Ethereum e Xrp, con 22 e 17 miliardi di dollari di capitale circolante. Da un lato dell'arco di criptovaluta ci sono i meno usati e i meno liquidi: Anarchist Coin e Crypto Ping. D'altro, sono guidati dalla necessità di nuove innovazioni in questo settore, in particolare ripensando e migliorando il meccanismo delle blockchain, che in realtà può essere costruito in molti modi.

Ma c'è solo un segnale che una di queste monete può davvero farlo: diventare lo standard di fatto per i pagamenti online, la "valuta di rete" e la criptovaluta digitale più utilizzata. I bitcoin erano in grado di raggiungere questo requisito, ma stanno perdendo la posizione di dominio che avevano parzialmente raggiunto. Secondo alcuni, sebbene questo fosse l'obiettivo di Bitcoin, il progetto sarebbe stato concepito e creato troppo presto, quando mancano ancora troppe tecnologie per raggiungere un buon equilibrio.