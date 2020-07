Stava lavorando in un fondo con il proprio trattore quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e la ruota gli è passata di sopra.

Non c’è stato così e purtroppo nulla da fare per un uomo di 50 anni deceduto a Rombiolo, nel vibonese, e a nulla è valso il soccorso dai sanitari del 118 che, arrivati sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso.