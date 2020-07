Covid. Il bollettino. Calabria: torna il segno zero, nessun positivo e 57 gli “attivi”

Archiviata la scorsa settimana, la seconda del mese di luglio, nettamente caratterizzata sul fronte covid e quanto ai numeri dai 26 migranti sbarcati a Roccella Jonica, nel reggino, e trovati tutti positivi al virus (QUI), i prossimi sette giorni si aprono all’insegna, fortunatamente, del ritorno del segno zero quanto a nuovi contagi che restano quindi fermi, nel complesso, ai 1.216 finora accertati (numero che comprende gli stessi stranieri di cui accennavamo). Gli attualmente positivi sono invece 57, esattamente come ieri.

Nelle ultime 24 ore, in Calabria, sono stati effettuati altri 281 tamponi: fino ad oggi ne sono stati processati un totale di 103.281, 102.091 dei quali dal riscontro negativo.

Quanto al triste bilancio delle vittime, invece, da 48 giorni consecutivi rimane grazie a dio bloccato a 97 decessi per o con il covid registrati in regione dall’inizio dell’epidemia.

Anche quest’oggi, poi, non si segnalano ulteriori guariti. Alla data odierna sono state in tutto 1.062 le persone che hanno fin qui superato il contagio.

Negli ospedali, infine, rimangono ricoverati ancora 4 pazienti (come ieri) mentre altri 27 positivi (come ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare poiché asintomatici o, comunque, manifestando lievi sintomi.

I CASI NELLE CINQUE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 56 giorni, i positivi complessivi sono stati 469 e così distribuiti: 1 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 3 giorni, il totale dei covid segnalati è stato di 297: 3 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dopo l’ultimo caso segnalato ieri, i postivi sono stati finora 218: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dove ieri è stato annotato un altro contagio, il totale di quelli accerti è di 121: 3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 9 giorni di seguito, il complessivo è stato di 85: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.956.

ITALIA. LEGGERO AUMENTO DEI DECESSI

Cento sessantanove nuovi contagi e 13 decessi. Sono alcuni numeri del bollettino dell’epidemia da coronavirus, pubblicato oggi lunedì 13 luglio. Stando ai dati, in Italia dall’inizio dell’epidemia il totale delle persone positive al Sars-CoV-2 sono 243.230. Mentre sono 34.967 le persone decedute, e i dimessi sono 178 per un totale di 195.106.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione. Lombardia 95.143 (+94); Emilia-Romagna 28.958 (+18); Veneto 19.401 (+6); Piemonte 31.504 (+6); Marche 6.804 (nessun nuovo caso); Liguria 10.032 (+1); Campania 4.779 (+7); Toscana 10.326 (+4); Sicilia 3.100 (+1); Lazio 8.338 (+24); Friuli-Venezia Giulia 3.335 (nessun nuovo caso, come ieri); Abruzzo 3.328 (nessun nuovo caso); Puglia 4.543 (+2); Umbria 1.450 (nessun nuovo caso); Bolzano 2.673(+7); Sardegna 1.373 (+1); Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il decimo giorno di fila); Trento 4.881 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila); Molise 446 (nessun nuovo caso); Basilicata 406 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila).

(ultimo aggiornamento 18:28)