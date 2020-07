Sorpresi a rubare cavi in rame da una ditta, due arresti

I Carabinieri delle Stazioni di Fiumara e Campo Calabro, nella tarda serata di eri, hanno notato e bloccato due uomini intenti a trascinare dei cavi in rame della lunghezza di circa 200 mt da una ditta della zona industriale di Campo Calabro.

I due sono un 33enne C.M. e un 37enne M.B., entrambi con pregiudizi di polizia e domiciliati al villaggio Arghillà di Reggio Calabria; la ditta da cui stavano rubando è la “Camion Service Srò”.

Alla vista dei militari entrambi avrebbero cercato di disfarsi della refurtiva ma sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

Dopo l'arresto i due sono stati sottoposti ai domiciliari presso le proprie abitazioni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dove rimarranno in attesa della celebrazione del rito direttissimo.