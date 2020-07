Ministro Bonetti in Calabria: tour nel terzo settore e poi a “tutta politica” nel cosentino

Dopo la traversata sullo stretto(QUI) il Ministro alla famiglia e alle pari opportunità Elena Bonetti è giunta nel pomeriggio di ieri in Calabria ed ha fatto la sua prima tappa a Catanzaro per far visita al Centro calabrese di solidarietà, guidato dalla presidente Isolina Mantelli.

“Sono molto onorata e contenta di iniziare questa visita in Calabria, terra meravigliosa, all’interno del Centro calabrese di solidarietà, una realtà straordinaria che si occupa di sostegno alle fragilità, in particolare delle donne vittime di violenza ed ai loro figli”. Ha esordito la Bonetti, cha ha poi aggiunto: “È una realtà straordinaria, a cui voglio manifestare la mia solidarietà, per i danneggiamenti subiti, ma soprattutto la riconoscenza perché i presidi nei territori, i centri antiviolenza e le case rifugio rappresentano quella rete fondamentale per salvare la vita delle donne, le troppe donne ancora oggi vittime della violenza maschile, soprattutto in ambito domestico. La pandemia purtroppo ha aggravato questo fenomeno”.

Proprio in merito alla lotta al Covid-19 la Bonetti ha dichiarato che "La resistenza in Italia contro il coronavirus ha avuto il volto delle donne, il 70% di chi era obbligato ad andare al lavoro era donna".

La Ministra è stata accompagnata in questo “viaggio” nel terzo settore dalla senatrice di Italia Viva Silvia Vono e sempre insieme sono giunte all’incontro con l’arcivescovo Vincenzo Bertolone per “un confronto sui tempi che ci attendono”.

“Durante l’incontro – ha dichiarato Bonetti – ho avuto modo di esporre la nostra proposta per la ripartenza, il Family Act, per sostenere passo dopo passo le famiglie messe a dura prova dalla pandemia”.

Dopo le due tappe a Catanzaro la Ministra ha proseguito il suo “tour” verso Diamante per un incontro con il senatore di Italia Viva e amministratore della città Ernesto Magorno.

Da Diamante la renziana è poi giunta a Mendicino dove ha tenuto a battesimo il partito nato alla Leopolda in Calabria. Per Italia Viva nel cosentino ora è tempo di politica e l’incontro con la ministra si è svolto a palazzo Campagna alla presenza del primo cittadino, Antonio Palermo, e della dirigente di Invitalia, Stefania Covello.

La Bonetti ha esordito al ghota del partito dicendo “dobbiamo filare la buona politica”, augurandosi dunque che Italia Viva possa lavorare sul territorio come facevano un tempo le tessitrici di Mendicino.