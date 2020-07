Governo, Magorno (IV): “grazie a ministra Bonetti per il grande lavoro fatto”

“Tanta gente e tanti Sindaci presenti a questa serata con la Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti. Il suo lavoro è stato fondamentale in questi mesi e si è tradotto in misure concrete che hanno riportato la famiglia al centro dell’agenda di governo. La famiglia, autentico e granitico pilastro su cui si fonda la nostra società, ci ha protetti in questi mesi segnati dalla pandemia e il varo del Family Act rappresenta un punto fondamentale per pensare la ripresa della Calabria e dell’Italia“. Lo ha detto il Senatore di Italia Viva e Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, intervenendo ieri sera alla manifestazione di Diamante con la Ministra, Elena Bonetti.