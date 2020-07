Covid. Il bollettino. L’effetto sbarchi fa schizzare i positivi (+28), 2 anche nel crotonese e catanzarese

Un brusco balzo all’insù di casi di Covid19 quello che si deve purtroppo annotare quest’oggi in Calabria. Un incremento di ben 28 infezioni su cui, però, incide sostanzialmente la vicenda dei migranti (circa 70), sbarcati venerdì scorso a Roccella Jonica, e che una volta sottoposti ai test sono risultati positivi al virus in 26 (QUI), mentre gli altri due positivi, invece, sono rispettivamente segnalati nel catanzarese e nel crotonese.

Quanto agli extracomunitari, in 13 sono stati accolti nel comune di Amantea (nel cosentino) (QUI), in 8 in quello di Bova Marina e 5 a Roccella Ionica (nel reggino), in strutture dedicate ed appositamente individuate dalla Prefettura.

Al netto di quest’ultimi la situazione in regione è comunque caratterizzata da un lievissimo aumento del virus che in questa settimana, ormai quasi conclusasi, ha registrato già sette nuovi casi (nove dall’inizio di luglio ad oggi) con sole due persone che hanno fin qui superato il contagio (dal primo del mese sono state in tutto quattro).

Tra ieri ed oggi si arriva intanto a ben 103 mila tamponi eseguiti in Calabra, 559 dei quali analizzati tra sabato e domenica e 101.810 che hanno restituito, nel complesso, un riscontro negativo.

Il totale dei Covid finora accertati - al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo - è quindi di 1.190, che sale però a 1.216 sommando i 26 migranti di cui accennavamo all’inizio, mentre i soggetti attualmente contagiati sono ora 57 (+28 da ieri).

Anche il bilancio delle vittime rimane bloccato a 97 persone decedute per o con il coronavirus, un dato fermo fortunatamente da ben 47 giorni.

Tra ieri ed oggi, poi, non si registrano nuovi guariti. Al momento sono quindi ed ancora 1.062 i pazienti che hanno fin qui superato il virus.

Bassissima, infine, la presenza di degenti in ospedale, nessuno dei quali nelle terapie intensive: ad oggi nei nosocomi della regione sono assistiti ancora 4 pazienti (come ieri) mentre sono 27 (+2 da ieri) quelli che si trovano in isolamento domiciliare.

I POSITIVI PER PROVINCIA

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 52 giorni, i positivi complessivi sono stati 469 e così distribuiti: 1 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo i due nuovi casi di ieri, il totale dei covid segnalati è di 297: 3 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dopo 31 giorni di seguito, i casi sono ora 218: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo due giorni di tregua, i contagi accertati sono oggi 121: 3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 8 giorni consecutivi, il complessivo è stato di 85: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.334.