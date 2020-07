Migranti contagiati trasferiti ad Amantea: cittadini scatenano protesta, bloccata la Ss18

Scatenata la protesta ad Amantea per l’arrivo di 13 dei 28 migranti sbarcati a Roccella Jonica e risultati positivi al Covid 19. Circa 200 persone hanno invaso la strada Statale 18 bloccando il transito veicolare. Alcuni dei manifestanti si sono sdraiati a sull’asfalto supplicando sicurezza e il trasferimento immediato dei migranti in un centro più idoneo.

A raggiungere il comune cosentino sono 13 pakistani, al momento asintomatici. La task force dell’Asp di Cosenza ha prontamente avviato i protocolli e sta gestendo in loco il focolaio dei migranti. A breve saranno visitati dall’equipe medica e poi tamponati nuovamente.

Nonostante tutte le misure preventive messe in atto, i cittadini restano comunque sul piede di guerra e lamentano il fatto che in estate, in pieno centro, i contagiati siano stati posti in quarantena in un luogo non adatto dove risiedono tanti anziani e bambini. Chiedono, perciò, che vengano spostati al più presto.