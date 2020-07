Covid. Il bollettino. Calabria: eseguiti 893 tamponi, altri due positivi

Dopo un ultimo caso di positività accertato proprio ieri nel crotonese ed altri due segnalati tra martedì e mercoledì scorso nel reggino, questo sabato 11 di luglio si conclude con altre due infezioni da Covid19 in Calabria, esattamente nel reggino.

Nelle ultime 24 ore sono stati difatti processati altri 893 tamponi, di cui, appunto, due hanno dato esito positivo. Finora i test risultati negativi nella nostra regione sono stati 101.253 su un totale di 102.441 eseguiti dall’inizio delle fase epidemiologica.

I casi registrati sono stati in tutto e quindi 1.188 sebbene le persone attualmente contagiate siano appena 29 (+2 da ieri).

Fermo ancora a 97, invece, il bilancio delle vittime per o con il coronavirus, l’ultima delle quali risale ormai a 46 giorni fa, esattamente al 29 maggio scorso.

Sul fronte delle guarigioni, rispetto a ieri (QUI), quando ne sono state segnalate altre due, oggi il dato rimane bloccato a 24 ore fa. Ad oggi, quindi, i pazienti che hanno superato il Covid, in Calabria, sono stati complessivamente 1.062.

Negli ospedali regionali, infine, sono al attualmente ricoverati 4 degenti (come ieri) - nessuno dei quali in terapia intensiva - mentre altri 25 (+2 da ieri) sono quelli in isolamento domiciliare.

I COVID NELLE SINGOLE PROVINCE

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 51 giorni, i positivi complessivi sono stati 469 e così distribuiti: 1 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo due giorni di “tregua”, il totale dei covid segnalati è oggi di 297: 3 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 31 giorni di seguito, i casi sono stati 217: 1 in reparto; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo l’ultimo caso di ieri, i contagi accertati sono 120: 2 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 7 giorni consecutivi, il complessivo è stato di 85: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.923.