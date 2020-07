Isola, scoperto un altro fabbricato abusivo. Denunciato il proprietario

Era in corso di costruzione un manufatto abusivo scoperto dai carabinieri in località Cupo a Isola Capo Rizzuto. Per l’opera è stata scattato il sequestro mentre il proprietario del terreno e committente dei lavori è stato denunciato.

I sigilli sono scattati durante un controllo del territorio da parte dei militari della stazione Forestale Crotone e della Tenenza di Isola Capo Rizzuto che hanno notato il fabbricato in corso di edificazione.

Il manufatto, in cemento armato, è composto due piani e occupa una superficie in pianta di circa 150 metri quadri. È dotato di un porticato e di un’ampia veranda al piano superiore. Secondo i militari avrebbe i caratteri di una villetta piuttosto che quelli di un locale per il ricovero di attrezzi.

L’ufficio tecnico comunale ha già accertato l’inesistenza di titoli abilitativi per l’edificazione. Il proprietario e committente, un 49enne nato e residente nel popoloso comune del crotonese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della normativa edilizia.