Belcastro, abusi su minori. Ex parroco condannato a 13 anni e mezzo

Tredici anni e sei mesi di reclusione per don Roberto Mastro, ex parroco di Belcastro, accusato e ritenuto responsabile di abusi su minori (da alcuni capi d’accusa è stato però assolto perché il fatto non sussiste e da altri per intervenuta prescrizione) che secondo l’accusa sono stati consumati in un oratorio parrocchiale.

Inoltre, il tribunale di Catanzaro, prima sezione penale - Alessandro Bravin presidente, Antonella Galati e Maria Cristina Flesca giudici - ha disposto l’interdizione perpetua “da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno nonché interdetto in via perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”, e l’interdizione “in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente per la durata della pena”.

L’ex parroco è stato inoltre condannato a risarcire il danno alle parti civili e “alla rifusione delle spese sostenute dalla parti civili” assistite nel processo dagli avvocati Giovanni Scarpino, Antonello Talerico, Vincenzo Ranieri, Paolo Carnuccio, Concetta Gagliardi, Concetta Stanizzi e Filomena Brescia.