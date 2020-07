Eleven: secondo episodio della webseries girata in Calabria

Andrà in onda domani, sabato 11 luglio, alle 21 sul canale ufficiale youtube.com/elevenwebseries il secondo episodio di Eleven dal titolo "Giochi con me?". La serie, di genere thriller, è diretta da Domenico Liguori e dall’intera troupe che portano avanti questo progetto da più di un anno. Il primo episodio ha già superato le 40mila visualizzazioni.

La serie, con il patrocinio gratuito del comune di Cariati, nasce all’interno del progetto “Ciak – studio formazione talenti”ideata e organizzata dall’associazione Tutto ciò che è vita con l’intento di promuovere lo sviluppo, affiancare e supportare i giovani talenti nell’ottica di prevenire e contrastare la devianza e il disagio giovanile, a cui ha partecipato la maggior parte del cast.

Gli autori Domenico Liguori - Rossella Marino - Angelica Marino - Eugenio Fortino - Giuseppe Brunohanno ideato un fitto mistero che collega tutti i personaggi. Nel cast artistico troviamo: Eugenio Fortino, Rossella Marino, Angelica Marino, Clelia Caprio, Rosa Tarantino, Dalya Liguori, Mariateresa Pattavina, Antonio Marino, Antonio Lamanna, Ginevra Astorino, Letizia Via, Giuseppe Aiello, Daniela Ierimonti, Jonathan Elia, Angela Xu, Umberto Sero, Lucia Caniglia, Tania Crescente, Emma Tucci, Silvia Fontana, Karol Pia Longobucco, Francesco Romeo, Domenico Parise, Maria Elena Ciccopiedi, Concetta Cosentino, quasi tutti alla prima esperienza come attori.Nel cast tecnico abbiamo: Concetta Cosentino come Segretaria di produzione, Domenico Liguori e Jonathan Elia come operatori video, alla fonica Francesco Romeo e Dionigi Santoro.

La serie è totalmente autofinanziata e tutto il cast partecipa a titolo gratuito con il fine di promuovere un messaggio sociale importante che serva anche a coinvolgere tutta la cittadinanza, in particolare i giovani, affinché si appassionino a qualcosa di nuovo nel nostro territorio con l’intento di offrire una prospettiva di vita positiva, sradicando quei retaggi culturali negativi presenti nel nostro tessuto sociale che spesso sono riproposti dagli stessi adulti, il cui cattivo esempio, rappresenta il principale fattore di rischio e devianza per i ragazzi in età evolutiva. Vogliamo dimostrare che con poco, ma con tanta forza di volontà, si possono fare grandi cose anche in un piccolo paese come Cariati.