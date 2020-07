Covid. Il bollettino. Calabria, dopo 11 giorni nuovo positivo nel crotonese. Guariti altri due pazienti

Si avvia quasi a conclusione questa seconda settimana di luglio, la 20ma all’insegna ancora dell’epidemia da Covid19, e che negli cinque giorni ha fatto registrare un leggero aumento dei casi di infezione, due in particolare.

Una settimana che oggi prosegue, rispetto ieri (QUI), con un altro positivo registrato nelle ultime 24 ore e nel crotonese, area che da undici giorni sembrava ormai “libera” dalla paura del virus.

Al momento il complessivo sale quindi a 1.186 casi, mentre le persone che manifestano ancora il virus sono invece 27 (-1 da ieri)

Sempre rispetto a ieri, intanto, sono stati processati altri 997 tamponi, per un totale aggiornato alla data odierna di 101.548 test eseguiti in tutto e 100.362 dei quali dall’esito negativo.

È oggi il 45mo giorno consecutivo in cui in Calabria, grazie a Dio, non si segnala alcun decesso, col triste bilancio delle vittime per o con il coronavirus fermo a 97 morti.

Dopo una settimana in cui non si sono registrati nuovi guariti quest’oggi l’asticella sale con altri due pazienti (rispettivamente del cosentino e del catanzarese) che, rispetto a 24 ore fa, hanno “sconfitto” il virus: finora sono stati in tutto 1.062.

Quanto alla situazione dei ricoveri, infine, negli ospedali calabresi al momento sono assistiti 4 degenti (come ieri) mentre altri 23 (-1 da ieri) sono quelli che si trovano in isolamento domiciliare manifestando lievi sintomi oppure presentandosi del tutto asintomatici.

I POSITIVI PER PROVINCIA

I casi di positività al Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 50 giorni, i positivi complessivi sono stati 469 e così distribuiti: 1 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 2 giorni, il totale dei covid segnalati è di 295: 3 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 30 giorni di seguito, i casi sono stati 217: 1 in reparto; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo 11 giorni di fila, i contagi accertati sono oggi 120: 2 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, da 6 giorni consecutivi, il complessivo è stato di 85: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 12.050.

ITALIA. LEGGERO AUMENTO DEI NUOVI CONTAGI: 276. 12 I DECESSI

Sale ancora, seppure leggermente, la curva dei contagi in Italia. Stando al bollettino di oggi, venerdì luglio, i nuovi casi sono 276, contro i 229 di ieri e i 193 di mercoledì. Metà dei casi sono stati registrati in Lombardia, dove il numero cresce da 119 a 135 nuovi positivi. Così il totale delle persone colpite da Covid-19 in Italia sale così a 242.639.

Si mantiene stabile il numero dei decessi, oggi sono stati 12, e portano il totale a 34.938 pazienti affetti da covid deceduti dall’inizio dell’epidemia. Mentre le persone guarite nell’ultimo giorno sono 295 per un totale di 194.273 pazienti guariti. Ancora un calo, anche questo leggero, dei malati attuali. Sono 31 in meno rispetto a ieri, per un totale di 13.428.

I reparti vivono ancora l’alleggerimento di ricoveri, dato che nelle ultime 24 ore sono stati dimessi 27 pazienti, mentre 844 persone sono ancora ricoverate, e sono 65 in tutto le persone nelle terapie intensive italiane, con un calo di 4 unità. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.519. Infine, tamponi in calo: 47.953 oggi contro i 52.552 di ieri.

I DATI REGIONE PER REGIONE

I dati dei contagi sono così distribuiti regione per regione. Lombardia 94.905 (+135); Emilia-Romagna 28.822 (+53); Veneto 19.369 (+11); Piemonte 31.485 (+10); Marche 6.799 (+1); Liguria 10.025 (+15); Campania 4.762 (+7); Toscana 10.316 (+2); Sicilia 3.098 (nessun nuovo caso); Lazio 8.275 (+23); Friuli-Venezia Giulia 3.333 (+1); Abruzzo 3.321 (+3); Puglia 4.540 (+4); Umbria 1.448 (+1); Bolzano 2.658 (+5); Calabria 1.186 (+1); Sardegna 1.372 (+1); Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il settimo giorno di fila); Trento 4.879 (+3); Molise 445 (nessun nuovo caso per il quattordicesimo giorno di fila); Basilicata 405 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila).

(ultimo aggiornamento 17:31)