Csm, assolto giudice Sirianni. Era accusato di aver dato consigli a Lucano

Assoluzione piena dalla sezione disciplinare del Csm per il giudice della Corte di Appello di Catanzaro Emilio Sirianni. Il magistrato era finito nella lente del Ministero della Giustizia per dei presunti consigli che avrebbe dato al sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che era sotto inchiesta con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e altri reati in relazione all’accoglienza dei migranti nel comune calabrese, quando ne era alla guida.

Sirianni era stato accusato di aver redatto atti in favore di Lucano e suggeritogli sul come comportarsi. Il verdetto disciplinare è conforme alla richiesta del Pg della Cassazione favorevole al proscioglimento del magistrato.