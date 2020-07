Circense ucciso, due condanne per concorso in omicidio

Condanna anche in Appello per Iulian Andrei Dodu e Claudio Costantin Rotariu, accusati di concorso in delitto per l’omicidio del circense Werner De Bianchi, di 42 anni (QUI).

Pena leggermente inferiore, però, quella di Dodu dato che i giudici della Corte d'assise di Catanzaro hanno riformato la condanna in primo grado (QUI) a 10 anni di reclusione: dovrà ora scontarne otto. Rimane invariata quella per Rotariu: 9 anni.

A causa di un debito in sospeso tra la vittima e Alex Orfei (altro circense condannato nei mesi scorsi a 11 anni e 6 mesi di reclusione), De Bianchi sarebbe stato ucciso il 12 agosto del 2016 durante un violento pestaggio a Santa Domenica di Ricadi (QUI).

Secondo l’accusa, De Bianchi sarebbe venuto a sapere della presenza del rivale nel Vibonese e quindi, da Castrovillari, dove si trovava col suo circo “Royal”, avrebbe raggiunto la cittadina costiera per un chiarimento.

I due si sarebbero affrontati ma Orfei, spalleggiato da altre tre persone, sarebbe riuscito ad avere la meglio sulla vittima che, nella concitazione del momento, si è ritrovato un coltello nell'addome.

Inutili i soccorsi: morì poco dopo essere giunto in ospedale ma non prima di indicare agli investigatori della Squadra Mobile i responsabili dell'aggressione.